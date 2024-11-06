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«Милан» установил уникальное достижение в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов

«Милан» установил уникальное достижение в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов
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Итальянский «Милан» установил уникальное достижение после победы в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1). Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

По информации источника, итальянский клуб является первым в истории главного европейского турнира (КЛЧ/ЛЧ), дважды забивший «Реалу» три и более голов на стадионе испанцев — «Сантьяго Бернабеу». Ранее это удавалось «россонери» в 2009 году, тогда «Милан» победил со счётом 3:2.

На сегодняшний день «Милан» находится на 18-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, заработав шесть очков после четырёх туров. «Реал», также имея шесть очков, занимает 17-ю позицию.

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