Виктор Дьёкереш повторил национальное достижение в ЛЧ, покорявшееся лишь Ибрагимовичу

Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш отметился хет-триком в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с клубом «Манчестер Сити» (4:1), благодаря чему повторил национальное достижение Златана Ибрагимовича в главном европейском турнире. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, 26-летний нападающий стал вторым шведом после Ибрагимовича в истории Лиги чемпионов, который когда-либо забивал три мяча в одном матче турнира. Напомним, звёздный экс-форвард забил четыре мяча (хет-трик + гол), выступая за «ПСЖ», в игре с «Андерлехтом» (5:0) в 2013 году.

В текущем сезоне Дьёкереш сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с клубом действует до лета 2028 года, по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.

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