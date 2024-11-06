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Экс-игрок ЦСКА Тошич высказался о восьмилетней серии клуба без чемпионств в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Тошич высказался о восьмилетней серии клуба без чемпионств в РПЛ
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Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своём отношении к длительному периоду армейцев без чемпионских титулов.

— При вас ЦСКА выиграл очень много. Сейчас болельщикам остаётся только мечтать о таком?
— Знаете, всегда тяжело перестроиться, когда команда обновляется и уходит целое поколение. Сначала ушёл я, потом и братья Березуцкие, и Игнашевич, и Натхо, и Вернблум — очень многие покинули ЦСКА. Приехало множество новых игроков. Не всё идёт так, как бы все хотели, но надеюсь, что с приходом Николича ЦСКА станет сначала более стабильным, а дальше будет бороться за самые высокие места. Я оптимист в этом вопросе и верю в лучшее.

— Вы говорили про бестрофейное время «Партизана», а у ЦСКА за последние восемь лет тоже лишь один Кубок России. Это можно назвать катастрофой для такого клуба?
— Не катастрофа, потому что в Сербии всё выигрывала «Црвена». А в России есть команды, которые могут тратить очень много денег, поэтому, кроме ЦСКА, и другие команды способны выигрывать трофеи. Есть очень много конкурентов, поэтому приходится намного тяжелее. Я очень ценю и уважаю Николича и верю, что это тот человек, который вернёт ЦСКА на путь трофеев, — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

Последнее национальное чемпионство ЦСКА состоялось в сезоне-2015/2016. После этого на счету красно-синих только один трофей — Кубок России в сезоне-2022/2023.

Полностью интервью с Зораном Тошичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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