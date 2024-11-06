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Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о низкой посещаемости в матче с «Локомотивом»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о низкой посещаемости в матче с «Локомотивом»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о низкой посещаемости в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

— На кубковый матч с «Локомотивом», где нет Fan ID, пришло не так много фанатов «Динамо». Удивило?
— Мы сожалеем об этом. Действительно, выступление команды в том числе влияет на посещаемость. А также погода и позднее начало матча, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоялся накануне, 5 ноября. Столичное дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу в игре со счётом 2:1.

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