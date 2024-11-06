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Игнатов: не разделяем матчи на кубковые и РПЛ — для «Спартака» важны два турнира

Игнатов: не разделяем матчи на кубковые и РПЛ — для «Спартака» важны два турнира
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что красно-белые не разделяют матчи Фонбет Кубка России и РПЛ по важности.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Мы не разделяем матчи на кубковые и РПЛ. Для нас важны два турнира. Мы делаем всё возможное, чтобы оказаться как можно выше везде», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне, 5 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 между «Спартаком» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

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