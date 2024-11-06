Игнатов: не разделяем матчи на кубковые и РПЛ — для «Спартака» важны два турнира

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что красно-белые не разделяют матчи Фонбет Кубка России и РПЛ по важности.

«Мы не разделяем матчи на кубковые и РПЛ. Для нас важны два турнира. Мы делаем всё возможное, чтобы оказаться как можно выше везде», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне, 5 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 между «Спартаком» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.