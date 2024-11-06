Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, пройдут матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 6 ноября (время — московское):

20:45. «Шахтёр» – «Янг Бойз»;

20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»;

23:00. «Спарта» Прага – «Брест»;

23:00. «Фейеноорд» – «Ред Булл Зальцбург»;

23:00. «Штутгарт» – «Аталанта»;

23:00. «ПСЖ» – «Атлетико» Мадрид;

23:00. «Црвена Звезда» – «Барселона»;

23:00. «Бавария» – «Бенфика»;

23:00. «Интер» Милан – «Арсенал».

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.