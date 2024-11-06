Расписание матчей Кубка России по футболу 6 ноября
Сегодня, 6 ноября, состоятся первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На этой стадии команды проводят в своих парах по два матча. Победитель проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, проигравший отправляется в нижнюю сетку Кубка России (Путь регионов).
«Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание матчей Кубка России 6 ноября:
- 18:30 мск. «Рубин» (Казань) — ПФК ЦСКА (Москва);
- 20:45 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный).
Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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