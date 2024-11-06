Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шахтёр — Янг Бойз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России по футболу 6 ноября

Расписание матчей Кубка России по футболу 6 ноября
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, состоятся первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На этой стадии команды проводят в своих парах по два матча. Победитель проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, проигравший отправляется в нижнюю сетку Кубка России (Путь регионов).

«Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание матчей Кубка России 6 ноября:

  • 18:30 мск. «Рубин» (Казань) — ПФК ЦСКА (Москва);
  • 20:45 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
Сетка Кубка России
Материалы по теме
Большой день в Кубке России! Играют ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Ахмат»! LIVE
Live
Большой день в Кубке России! Играют ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Ахмат»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android