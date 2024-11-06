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«Рубин» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

«Рубин» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков (Азов).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей Кубка России

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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