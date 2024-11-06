«Рубин» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков (Азов).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.