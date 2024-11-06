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Зоран Тошич: я с детства за «Партизан», а брат — за «Црвену Звезду», дома была заруба

Зоран Тошич: я с детства за «Партизан», а брат — за «Црвену Звезду», дома была заруба
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич рассказал, что с детства болеет за «Партизан». Также он отметил, что его родной брат поддерживает принципиального соперника «Партизана» — «Црвену Звезду». Из-за этого дома постоянно происходили «зарубы».

— Я с детства был болельщиком «Партизана». А брат, кстати, поддерживал «Црвену Звезду». Всегда была заруба дома (улыбается).

— Дрались?
— Да, но не из-за этого (смеётся), — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

Полное интервью с Тошичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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