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Шнякин заявил, что Сперцян уйдёт из «Краснодара» следующим летом

Шнякин заявил, что Сперцян уйдёт из «Краснодара» следующим летом
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Он выразил уверенность, что футболист покинет стан «быков» следующим летом.

— У Сперцяна это последний сезон в «Краснодаре»?
— Уверен, что да. Зимой не то время, нужно летом, пройдя сборы. Пока ты впишешься… Он свой мальчик, гордость [для «Краснодара»]. У него и Сафонова никогда не было закидонов, как, допустим, у Вани Игнатьева. Они всегда были согласны на те деньги, которые предлагали, развивались в клубе, чувствовали перед ним свой долг.

Если зимой поступит суперпредложение? Мы начали этот разговор с того, что для «Краснодара» это казалось единственным. Что это первый и последний сезон, где всё настолько близко. Вот ещё один. Супершанс для клуба или супершанс для Сперцяна, что важнее? Уверен, «Краснодар» его не отпустит, учитывая близость, — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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