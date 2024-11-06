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Радимов: по физиономии Сухого было видно, что он боится и не знает, что делать

Радимов: по физиономии Сухого было видно, что он боится и не знает, что делать
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Ну, объективно, полная фигня это судейство. Этот Чужой…

— Сухой его фамилия.
— А, Сухой, точно! С первой минуты было всё понятно, когда он пропустил этот удар локтем Мойзеса. Боковой, который стоит в пяти метрах, видит, ничего не подсказывает…. Но удаление Литвинова за что? За то, что Литвинов разнимал. Ну, короче, накосарезили те, кто на VAR сидел, а Чужой, то есть, Сухой, вместо того, чтобы игру построить с первой минуты, успокоить, перестал давать карточки, всех распустил. Было понятно, что всё дойдет до драки. И по физиономии этого судьи было уже видно, что он боится, испугался, не знает, что делать, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). На 45-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. На 85-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Окончательный результат в игре на 90+8-й минуте установил форвард Хесус Медина — 2:0.

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