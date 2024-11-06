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Тошич: свой последний матч я сыграл за ЦСКА с «Партизаном» — таких случайностей не бывает

Тошич: свой последний матч я сыграл за ЦСКА с «Партизаном» — таких случайностей не бывает
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился воспоминаниями о своём прощальном матче в составе армейской команды.

«Знаете, это раньше было популярно устраивать что-то подобное. Сейчас — не очень. Тут должна быть очень серьёзная организация. Но свой последний матч я сыграл за ЦСКА с «Партизаном» — две команды, в которых я провёл почти всю свою карьеру, две самые важные команды для меня. Мне удалось сыграть свой последний матч именно за ЦСКА, как я и хотел, да ещё и против «Партизана». Я забил гол на заполненной болельщиками «ВЭБ Арене». Такой прощальный матч — тоже хорошо.

На этот матч меня пригласили ещё за два-три месяца до него. Позвонил Роман Юрьевич, спросил, есть ли желание, всё объяснил. Я понимал, что таких случайностей не бывает. Я, кстати, очень серьёзно готовился к этому матчу. В Греции сезон закончился 15 мая, а до игры — полтора месяца. И я готовился, зная, что поиграю буквально минут 10. Но я хотел оставить хорошее впечатление, и надеюсь, что это получилось», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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