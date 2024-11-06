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Шнякин оценил игру Сперцяна в текущем сезоне РПЛ

Шнякин оценил игру Сперцяна в текущем сезоне РПЛ
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в текущем сезоне РПЛ.

«Я понимаю, что „Краснодар“ взял Козлова с неким намерением взрастить в нём нового Сперцяна, но да, они разные. Такой прогресс Эдуарда мне видится в первую очередь из-за его отличной физической подготовки. Да, он тяжело начал, я уже вспоминал, как он приходил ко мне в студию в качестве лучшего игрока матча с „Динамо“, когда победили с большим трудом. Он рассказал, что вся история с переходами, шумиха на него повлияли. Сбила с толку. Парень честно признался.

То, как он работает без мяча, какую физическую форму набрал. Для примера посмотрите первый тайм с «Ростовом». Тяжеленная игра, у «Ростова» шансы были. Как там Сперцян перед голом отобрал мяч, просто влетев в соперника, пробежал, закисленный, но всё как нужно сделал, забил. Это не просто вернулся прежний Сперцян, он ещё прибавил. Это лучший футбол, который он показывал», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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