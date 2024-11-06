Тошич: когда я покидал ЦСКА, все были в шоке, Игнашевич хотел поговорить с Гончаренко

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился воспоминаниями о своём уходе из армейской команды.

«Сейчас можно сказать, что покинуть ЦСКА — моя самая большая ошибка в карьере. За год до истечения контракта мне предлагали новый, но переговоры затянулись. Я только потом понял, что Леонид Викторович уходит в декабре. Пришёл новый тренер со своими идеями и схемой, где моя позиция просто исчезла. При Викторе Михайловиче играли со схемой 3-5-2, где не было вингеров. Эти полгода справа играл Марио, я слева, либо в нападении. Я не успел показать свой футбол. Если бы я вовремя подписал контракт, наверное, только сейчас закончил бы карьеру в ЦСКА, либо пару лет назад.

Я всегда хотел закончить в ЦСКА, но, с другой стороны, мне это удалось — товарищеская игра с «Партизаном», где я вышел на последние 10 минут и забил гол. Это были мои последние минуты на поле. Когда пришёл Гончаренко, стало понятно, что я не будут так важен, как это было последние семь лет. Мы с клубом просто договорились, что мне лучше уехать и расстаться вовремя. Я мог остаться ещё на год, но приняли решение, что лучше мне искать другую команду.

Помню этот день. У нас проходили сборы в Австрии, я начал готовить себя к новому сезону, до конца контракта ещё два месяца. Этот день был очень грустным. Проходила какая-то теория, игроки вышли из зала, а я остался с тренерами и сказал, что ухожу. С клубом я поговорил, Виктор Михайлович был в курсе. Мне было настолько тяжело, я не мог попрощаться с командой, вызвал такси и уехал в аэропорт. Написал сообщение в группу: «К сожалению, я покидаю команду». Все были в шоке: Дзага, Игнаш, иностранцы. Никто не понимал, что происходит. Помню, Игнашевич мне сказал: «Давай я с тренером поговорю, чтобы он поменял схему, ты нам очень нужен». Но, к сожалению, этого не получилось, и я искал новую команду», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.