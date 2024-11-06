Шнякин — о Пиняеве: сейчас Серёга если где и засиделся, то на скамейке запасных

Известный российский комментатор Дмитрий Шнякин не согласился с мнением, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев засиделся в России. По мнению Шнякина, игроку железнодорожников нужно проявить себя на длинной дистанции.

«В какой момент Серёга Пиняев провёл хотя бы один стабильный сезон с голами и передачами, на хорошем уровне, не борясь за выживание в основе, а на данный момент он резервный. Хотя ещё недавно был шикарный отрезок, он забивал и так далее.

Мне кажется, для того, чтобы говорить, что игрок засиделся, надо хотя бы провести полтора шикарных сезона как Сперцян. В данный момент, если Серёга где и засиделся, то на скамейке запасных», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».