Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шахтёр — Янг Бойз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин — о Пиняеве: сейчас Серёга если где и засиделся, то на скамейке запасных

Шнякин — о Пиняеве: сейчас Серёга если где и засиделся, то на скамейке запасных
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Шнякин не согласился с мнением, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев засиделся в России. По мнению Шнякина, игроку железнодорожников нужно проявить себя на длинной дистанции.

«В какой момент Серёга Пиняев провёл хотя бы один стабильный сезон с голами и передачами, на хорошем уровне, не борясь за выживание в основе, а на данный момент он резервный. Хотя ещё недавно был шикарный отрезок, он забивал и так далее.

Мне кажется, для того, чтобы говорить, что игрок засиделся, надо хотя бы провести полтора шикарных сезона как Сперцян. В данный момент, если Серёга где и засиделся, то на скамейке запасных», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
Фото
Пиняев эффектно забивал головой, Батраков забавно строил рожицы. Яркие фото победы «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android