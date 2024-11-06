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«Тебя кто спрашивал вообще?» Шнякин отреагировал на скандальные слова Дзюбы

«Тебя кто спрашивал вообще?» Шнякин отреагировал на скандальные слова Дзюбы
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил высказывания нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы об уходе спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Ранее Дзюба сказал, что Корниленко «получил всё, что заслужил».

«Тебя кто спрашивал вообще, не понял, что это было? (Улыбается.) Ты — красавец, забил… Его предлагали в «Крылья» летом? Я понимаю, но хватит наживать себе врагов в каждом клубе. «Каждый, кто меня не взял — тот не разбирается в футболе». Кто-то просто не может с тобой работать, это нормально.

Я к тому, неужели сам Дзюба не понимает, что, попади он в «Крылья», с ним бы не происходило всё это, что сейчас. Обязательно всех нужно обосрать… Ну забил ты классно, пошути как-нибудь, клёвый ведь гол забил, молодец… Все рады, что ты вернулся, я тоже рад, потому что это сразу другая краска, когда комментируешь, это классный футболист. Но я отказываюсь понимать, зачем всё это вот», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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