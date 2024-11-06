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Черышев: Анчелотти выиграл столько, сколько нам и не снилось. Оставьте его в покое!

Черышев: Анчелотти выиграл столько, сколько нам и не снилось. Оставьте его в покое!
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о проблемах мадридского «Реала». Накануне «сливочные» проиграли «Милану» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Нужно знать, видеть и жить внутри «Реала» Мадрид, чтобы рассуждать, что происходит с командой. Но есть определённые недомолвки и претензии к отдельным футболистам, отсюда идут разногласия. Есть небольшой скандальчик, который был внутри, сейчас сказывается на игре команды.

Анчелотти — хороший тренер. Оставьте его в покое! В данный момент он выиграл столько, сколько нам и не снилось, как футболистам и тренерам. Зачем сейчас рассуждать о нём? Нужно просто видеть, что происходит внутри команды», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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