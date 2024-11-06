Тошич: на «Партизан» два года никто не ходил из-за владельцев, которые уничтожили клуб

Экс-футболист ПФК ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич рассказал о грандах сербского футбола — «Партизане» и «Црвене Звезде». Сам Тошич успел поиграть в ходе своей карьеры за «Партизан», болельщиком которого является с детства.

«Партизан» и «Црвена» для болельщиков — образ жизни. Сейчас два года на стадион «Партизана» никто не ходил, потому что владельцы уничтожили клуб, команда семь лет не была чемпионом, а последний трофей выиграла пять лет назад. У «Партизана» такого не было с 1960-70-х годов. В России есть «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — много команд, которые могут выиграть. А тут только «Партизан» и «Црвена Звезда», за последние лет 20 они выиграли почти все трофеи. Может, «Войводина» взяла один, «Чукарички» — и всё. В последние годы всё выигрывает «Црвена».

Никто не ходил на стадион два года — он был пустым. Даже на дерби сектор «Црвены» был полным, а болельщиков «Партизана» не было — не хотели поддерживать клуб из-за людей, которые так его уничтожили. Десять дней назад эти люди ушли. Первая игра при новом руководстве — сразу 20 тысяч болельщиков на стадионе (Зоран показывает видео полного сектора болельщиков «Партизана»). Я тоже не был на стадионе очень давно и сразу пошёл. Надеюсь, что пришло лучшее время для болельщиков «Партизана». Ничто не может поменяться сразу, но хотя бы пришли люди, которые желают клубу добра», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.