Слот: Хаби Алонсо заслужил получить тёплый приём на «Энфилде»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возглавляющем немецкий «Байер» Хаби Алонсо. Испанец играл за «красных» в период с 2004 по 2009 год. В составе мерсисайдского клуба Алонсо выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Мне понравилось, что сегодня болельщики пели в мою честь. Это всегда будет чем-то особенным для меня. Но не менее приятно и то, что овации получил Хаби Алонсо. Хаби — особенная личность для этого клуба. Он заслужил получить тёплый приём от наших болельщиков», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Накануне, 5 ноября, «Ливерпуль» обыграл «Байер» (4:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. По итогам четырёх туров в турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место с 12 очками, «фармацевты» располагаются на 11-й строчке, набрав семь очков.