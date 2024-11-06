Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шахтёр — Янг Бойз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин объяснил, почему игроки приезжают из Европы на товарищеские матчи сборной России

Карпин объяснил, почему игроки приезжают из Европы на товарищеские матчи сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему игроки приезжают из Европы на товарищеские матчи национальной команды.

«Зачем молодой российский футболист приезжает из европейского клуба в сборную России на товарищеские матчи? Потому что он этого хочет. Сборная — это показатель. Не важно, кто где и с кем играет, там всё равно собираются лучшие футболисты страны. Товарищеские игры всегда были, есть и будут. Между официальными играми проводят именно такие встречи. Всегда было так, что к официальным встречам готовились в товарищеских. Могу сказать, что в настоящий момент мы готовимся в официальным, только пока не знаем, когда они будут», — завил Карпин в эфире «Русского радио».

Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

Материалы по теме
Дегтярёв сообщил о переговорах по возвращению юношеских сборных России на турниры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android