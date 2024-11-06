Деменко: если «Ростов» одержит победу в РПЛ, точно сбросит психологический груз

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался об игре «Ростова» в нынешнем сезоне.

«Когда-то безвыигрышная серия «Ростова» должна была закончиться. В прошедшем матче «Спартак» не забил с пенальти, а «Ростов» реализовал. Плюс у обеих команд было много моментов, поэтому была равная игра. «Ростов» не мог выиграть восемь матчей, а обыграли «Спартак», который на хорошем ходу после победы в дерби.

Сложно сказать, что «Ростов» теперь должно прорвать, но психологический груз должен упасть. Всё-таки Кубок России и РПЛ — это две разные вещи. Но если ростовчане теперь одержат победу в чемпионате, то точно сбросят психологический груз», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.