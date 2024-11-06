Деменко: тяжело сказать, что у «Ахмата» есть шансы хотя бы на ничью в матче с «Зенитом»

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом».

«Тяжело сказать, что у «Ахмата» есть шансы хотя бы на ничью в матче с «Зенитом». Но почему грозненцы не могут противостоять такому «Зениту»? Конечно, могут! Но все понимают, что на сегодняшний день питерцы просто выше классом, но никто не отменяет, что «Ахмат» даст бой и сыграет очень хорошо.

При этом «Ахмат» хорошо идёт в Кубке России — они обыграли «Краснодар» и вышли из группы со второго места. А вот в РПЛ не всё хорошо. Мы понимаем, что в кубковых играх выступает неосновной состав, но в футболе никуда не деться от везения. На футболистов «Ахмата» сказывается какая-то психология. Они понимают, что могут достойно выступать в Кубке, а в РПЛ проигрывают», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.