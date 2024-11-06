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Деменко: тяжело сказать, что у «Ахмата» есть шансы хотя бы на ничью в матче с «Зенитом»

Деменко: тяжело сказать, что у «Ахмата» есть шансы хотя бы на ничью в матче с «Зенитом»
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Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
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П1
X
П2

«Тяжело сказать, что у «Ахмата» есть шансы хотя бы на ничью в матче с «Зенитом». Но почему грозненцы не могут противостоять такому «Зениту»? Конечно, могут! Но все понимают, что на сегодняшний день питерцы просто выше классом, но никто не отменяет, что «Ахмат» даст бой и сыграет очень хорошо.

При этом «Ахмат» хорошо идёт в Кубке России — они обыграли «Краснодар» и вышли из группы со второго места. А вот в РПЛ не всё хорошо. Мы понимаем, что в кубковых играх выступает неосновной состав, но в футболе никуда не деться от везения. На футболистов «Ахмата» сказывается какая-то психология. Они понимают, что могут достойно выступать в Кубке, а в РПЛ проигрывают», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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