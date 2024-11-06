Литвинов: не знаю, есть ли у Роши неприязнь к «Спартаку» — в дерби эмоции захлёстывают

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о защитнике ЦСКА Виллиане Роше после матча 14-го тура РПЛ.

— Есть ли у Роши неприязнь к «Спартаку»?

— Не знаю. Может, и есть какая-то… В дерби всегда эмоции захлёстывают, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — шестой.