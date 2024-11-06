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Литвинов: не знаю, есть ли у Роши неприязнь к «Спартаку» — в дерби эмоции захлёстывают

Литвинов: не знаю, есть ли у Роши неприязнь к «Спартаку» — в дерби эмоции захлёстывают
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о защитнике ЦСКА Виллиане Роше после матча 14-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Есть ли у Роши неприязнь к «Спартаку»?
— Не знаю. Может, и есть какая-то… В дерби всегда эмоции захлёстывают, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — шестой.

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