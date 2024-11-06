Тошич: когда мне сказали про вариант с «МЮ», на заставке телефона стоял Роналду

Бывший игрок ПФК ЦСКА Зоран Тошич рассказал, как в молодости перешёл из «Партизана» в «Манчестер Юнайтед».

«Хороший друг моего агента был скаутом «Манчестер Юнайтед». Насколько я знаю, они следили за Адамом Льяичем. Он был моложе меня и уже с 17-18 лет был ведущим игроком «Партизана». Когда «МЮ» смотрели его, увидели и меня тоже.

Я был у себя дома. Мне позвонил агент и сказал: «Назови один клуб, где ты хотел бы играть». А он знал, что я болею за «Манчестер». Тогда ещё не было смартфонов, у меня была кнопочная «Nokia», и фото Криштиану я поставил на заставку. Я спросил: «В смысле? Любой клуб в мире? «Манчестер Юнайтед». «Хорошо» в ответ, и разговор был окончен. Где-то через два месяца меня пригласили в офис агентства и говорят: «Присаживайся, чтобы не упал. Как думаешь, где ты будешь играть в следующем году? В «Манчестер Юнайтед». Сразу не понял и говорю: «Что?» Мне сказали, что клубы уже обо всём договорились и осталось согласовать только условия контракта. Полетели в Манчестер и быстро договорились», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.