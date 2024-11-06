Джон Кордоба признан лучшим игроком РПЛ в октябре 2024 года

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ по итогам октября 2024 года, сообщает официальный сайт лиги.

Колумбиец безальтернативно победил в голосованиях экспертов РПЛ и телеэкспертов. В опросе болельщиков он занял второе место, уступив лишь Андрею Мостовому из «Зенита».

Отметим, что также на награду претендовали Зелимхан Бакаев («Химки»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Стефан Лончар («Акрон»).

Кордоба в каждом из трёх октябрьских матчей признавался лучшим игроком «Краснодара». На его счету три гола и один ассист за три матча в октябре. Джон поднялся на второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.