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Джон Кордоба признан лучшим игроком РПЛ в октябре 2024 года

Джон Кордоба признан лучшим игроком РПЛ в октябре 2024 года
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ по итогам октября 2024 года, сообщает официальный сайт лиги.

Колумбиец безальтернативно победил в голосованиях экспертов РПЛ и телеэкспертов. В опросе болельщиков он занял второе место, уступив лишь Андрею Мостовому из «Зенита».

Отметим, что также на награду претендовали Зелимхан Бакаев («Химки»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Стефан Лончар («Акрон»).

Кордоба в каждом из трёх октябрьских матчей признавался лучшим игроком «Краснодара». На его счету три гола и один ассист за три матча в октябре. Джон поднялся на второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.

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