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Дмитрий Радченко: победа над «Спартаком» даст положительный толчок «Ростову»

Дмитрий Радченко: победа над «Спартаком» даст положительный толчок «Ростову»
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Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«В Кубке России можно ожидать любого результата. РПЛ и Кубок — два разных турнира, поэтому каждый тренер преследует свои задачи. Понятное дело, что большие клубы, как «Спартак», не должны снисходительно относиться к Кубку, потому что у них стоят только самые высокие задачи. Но другой вопрос, достигает ли их команда.

Конечно, «Ростов» всегда был боевой командой и Кубок — одна из главных задач на сезон. Победы всегда положительно отражаются на внутреннем состоянии команды. А победа над «Спартаком» даст положительный толчок «Ростову» — футболисты и тренерский штаб успокоятся. Потому что затяжная серия без побед сильно влияет на команду», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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