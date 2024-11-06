Дмитрий Радченко: победа над «Спартаком» даст положительный толчок «Ростову»

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком».

«В Кубке России можно ожидать любого результата. РПЛ и Кубок — два разных турнира, поэтому каждый тренер преследует свои задачи. Понятное дело, что большие клубы, как «Спартак», не должны снисходительно относиться к Кубку, потому что у них стоят только самые высокие задачи. Но другой вопрос, достигает ли их команда.

Конечно, «Ростов» всегда был боевой командой и Кубок — одна из главных задач на сезон. Победы всегда положительно отражаются на внутреннем состоянии команды. А победа над «Спартаком» даст положительный толчок «Ростову» — футболисты и тренерский штаб успокоятся. Потому что затяжная серия без побед сильно влияет на команду», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.