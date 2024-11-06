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Деменко: Адамову важно сыграть матч «на ноль», чтобы обрести уверенность в «Зените»

Деменко: Адамову важно сыграть матч «на ноль», чтобы обрести уверенность в «Зените»
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о голкипере «Зенита» Денисе Адамове.

«Очень важно, как Адамов готовился, когда не был основным вратарём «Зенита». Ему постоянно доверяли в Кубке, а недавно из-за травмы Латышонка он появился в матче с Махачкалой, где выглядел уверенно. Ему очень важно сыграть следующий матч «на ноль», чтобы обрести уверенность. Но если Семак изначально рассчитывал на Латышонка, то понимал, что он сильнее Адамова. Однако если Адамова никуда не отдавали, значит, в нём тоже видели перспективу. Вратари — своя каста. У него может пойти, что он будет всё брать или наоборот. Важную роль играет психология», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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