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«Ещё пять лет в «Локомотиве», а потом продаться». Шнякин — о развитии карьеры Батракова

«Ещё пять лет в «Локомотиве», а потом продаться». Шнякин — о развитии карьеры Батракова
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Известный российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«В «Локомотиве» нужно серьёзно призадуматься по поводу Батракова. Безусловно, его следующим летом можно продать за условные € 12 млн, но что делать с этой денежкой? А можно сделать из него символа клуба. Он симпатичный, я вообще не говорю про футбольные качества, там всё обсуждено. Это уже явление сезона. Свой воспитанник, история с Лоськовым, связь поколений, парень умный, эмоционально стабильный. Может взорваться, влететь, но довольно аккуратный.

Просто можно сделать из него нового символа. А с символами долго работают, живут, играют, выигрывают что-то, а потом продают в Европу, а не в Россию. Поэтому, мне кажется, идеальная история развития карьеры Батракова такая. Ещё лет четыре-пять лет поиграть в «Локомотиве», а потом продаться», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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