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Зоран Тошич: до конца года начну учиться на тренера, нравится этот ритм

Зоран Тошич: до конца года начну учиться на тренера, нравится этот ритм
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Экс-футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич заявил о желании учиться на тренера.

«Да, я уже подал документы. До конца года начну учёбу в Сербии, обещают в конце ноября-начале декабря. Сначала учусь на лицензию Б+А, потом потихоньку буду готовиться к работе. Мне это интересно и нравится быть каждый день занятым этим. Я 20 лет играл профессионально и люблю этот ритм, где просыпаешься и думаешь о футболе, готовишься к тренировкам, всё посвящено футболу. Этого мне сейчас не хватает, надеюсь, что тренерская работа понравится и я буду успешен в ней, как был в карьере футболиста.

Что касается команды, где я бы хотел поработать, то пока не думал. Было бы здорово достичь таких же высот, как и в карьере игрока», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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