Шнякин: Осипенко сам хотел уйти, не знаю, почему «Ростов» его не продал

Известный российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о защитнике «Ростова» Максиме Осипенко.

«Не хочу сейчас рассуждать, кто от кого устал, но не удивлюсь, если после зимней паузы «Ростов», как и в прошлом сезоне, начнёт всех рвать. Но я не понял историю про Осипенко, как его не продали? Точно знаю, что было предложение под конец окна прошлого сезона.

«Краснодар» давал около € 4-5 млн? Больше, я даже так скажу, что намного больше. «Ростов» попросил около € 10 млн? «Ростов» просто отказался. Если тренер заявляет [про то, что главное не вылететь], а глядя на турнирную таблицу мы понимаем, что это не совсем шутка, заигрывание. Если это для того, чтобы не вылететь… Как команде развиваться? Безусловно, он важнейший [игрок], во многих стадиях игры даже важнее, чем Глебов. Его вы тоже не продали. Одно дело, если бы продали одного из них. Почему не продали Осипенко? Более того, я это знаю, он сам хотел уехать.

Какая разница, где ездить на автобусах? Есть большая разница. Во-первых, другая зарплата, во-вторых, борьба за медали, даже за чемпионство», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».