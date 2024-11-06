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Экс-игрок ЦСКА Тошич ответил, была ли обида на Гончаренко после ухода из клуба

Экс-игрок ЦСКА Тошич ответил, была ли обида на Гончаренко после ухода из клуба
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич ответил, была ли у него обида на Виктора Гончаренко после ухода из клуба. После прихода Гончаренко в ЦСКА сербский игрок потерял место в составе и принял решение покинуть клуб.

«Нет, я не такой человек. Сейчас я легко принял решение закончить карьеру, потому что всему приходит конец. Вот и тогда я понял, что настал конец моей карьере в ЦСКА, надо думать о будущем. Я тоже разговаривал с Гончаренко, но понял, что он хочет играть с двумя нападающими. Хотя прошло не так много времени, как он вернул 3-4-3. В нападении играл Витиньо и кто-то ещё. Я не был обижен. Как и у Слуцкого, у каждого тренера есть своя тактика, он за неё отвечает. Мы с ним нормально пообщались, да и сейчас у нас хорошие отношения с Виктором Михайловичем. Просто он тренер, который видит футбол по-другому. Мы с ним работали в ЦСКА, когда он ещё был помощником Слуцкого, мы хорошо ладили», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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