Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Радченко: Анчелотти найдёт механизмы, чтобы машина «Реал» заработала

Дмитрий Радченко: Анчелотти найдёт механизмы, чтобы машина «Реал» заработала
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Депортиво», «Райо Вальекано» и «Расинга» Дмитрий Радченко высказался о проблемах мадридского «Реала». Накануне «сливочные» проиграли «Милану» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» Мадрид начало лихорадить с приходом Мбаппе. Это одна из основных причин неудач «сливочных». Мбаппе не так ярко играет, как в предыдущих годах — он не реализует массу голевых моментов. Это говорит о внутреннем состоянии футболиста.

При этом мы видим, что Анчелотти никак не может найти ту игру, которая была раньше, а также некоторые футболисты играют не на своих позициях. Это влияет на игру команды. Наверное, внутри такого клуба, как «Реал», большое беспокойство. Но думаю, что Анчелотти потихоньку найдёт механизмы, чтобы машина «Реал» заработала. Ведь он опытный тренер, который обладает звёздами, поэтому найдёт ключи, чтобы наладить игру», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Черышев: Анчелотти выиграл столько, сколько нам и не снилось. Оставьте его в покое!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android