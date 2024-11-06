Дмитрий Радченко: Анчелотти найдёт механизмы, чтобы машина «Реал» заработала

Бывший футболист «Депортиво», «Райо Вальекано» и «Расинга» Дмитрий Радченко высказался о проблемах мадридского «Реала». Накануне «сливочные» проиграли «Милану» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» Мадрид начало лихорадить с приходом Мбаппе. Это одна из основных причин неудач «сливочных». Мбаппе не так ярко играет, как в предыдущих годах — он не реализует массу голевых моментов. Это говорит о внутреннем состоянии футболиста.

При этом мы видим, что Анчелотти никак не может найти ту игру, которая была раньше, а также некоторые футболисты играют не на своих позициях. Это влияет на игру команды. Наверное, внутри такого клуба, как «Реал», большое беспокойство. Но думаю, что Анчелотти потихоньку найдёт механизмы, чтобы машина «Реал» заработала. Ведь он опытный тренер, который обладает звёздами, поэтому найдёт ключи, чтобы наладить игру», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.