Аморим: «Манчестер Юнайтед» не сможет играть так, как играет «Спортинг»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим не считает победу своей команды над «Манчестер Сити» (4:1) в Лиге чемпионов значимой в контексте своего грядущего перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Что я могу вам сказать, так это то, что это не имеет особого значения — не стоит делать выводы. Мы не можем переносить одну ситуацию в другую. «Манчестер Юнайтед» не сможет играть так, как играем мы, и придётся адаптироваться», — приводит слова Аморима Yahoo Sports.

Аморим официально займёт пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в понедельник, 11 ноября. Последний матч «Спортинга» с Аморимом пройдёт в воскресенье, 10 ноября с «Брагой», а его дебют в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» состоится 24 ноября в игре с «Ипсвич Таун».