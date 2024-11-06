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Аморим: «Манчестер Юнайтед» не сможет играть так, как играет «Спортинг»

Аморим: «Манчестер Юнайтед» не сможет играть так, как играет «Спортинг»
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим не считает победу своей команды над «Манчестер Сити» (4:1) в Лиге чемпионов значимой в контексте своего грядущего перехода в «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 4'     1:1 Дьёкереш – 38'     2:1 Араухо Вильчес – 46'     3:1 Дьёкереш – 49'     4:1 Дьёкереш – 80'    

«Что я могу вам сказать, так это то, что это не имеет особого значения — не стоит делать выводы. Мы не можем переносить одну ситуацию в другую. «Манчестер Юнайтед» не сможет играть так, как играем мы, и придётся адаптироваться», — приводит слова Аморима Yahoo Sports.

Аморим официально займёт пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в понедельник, 11 ноября. Последний матч «Спортинга» с Аморимом пройдёт в воскресенье, 10 ноября с «Брагой», а его дебют в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» состоится 24 ноября в игре с «Ипсвич Таун».

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