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Дьяков: поражение «Спартака» от «Ростова» показывает, что команда очень нестабильна

Дьяков: поражение «Спартака» от «Ростова» показывает, что команда очень нестабильна
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Любая победа придаёт уверенности. В нынешней ситуации «Ростову» было очень важно начать побеждать, потому что серия из неудачных матчей затянулась. Поражение «Спартака» в очередной раз показывает, что команда очень нестабильна. Они могут обыграть в дерби ЦСКА, а следом проиграть «Ростову». И неважно, основной состав или нет — любой матч важен. Стабильности «Спартаку» не хватает», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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