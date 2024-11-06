Дьяков: поражение «Спартака» от «Ростова» показывает, что команда очень нестабильна

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом».

«Любая победа придаёт уверенности. В нынешней ситуации «Ростову» было очень важно начать побеждать, потому что серия из неудачных матчей затянулась. Поражение «Спартака» в очередной раз показывает, что команда очень нестабильна. Они могут обыграть в дерби ЦСКА, а следом проиграть «Ростову». И неважно, основной состав или нет — любой матч важен. Стабильности «Спартаку» не хватает», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.