Дьяков: поражение «Спартака» от «Ростова» показывает, что команда очень нестабильна
Поделиться
Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'
Удаления: Рябчук – 86' / нет
«Любая победа придаёт уверенности. В нынешней ситуации «Ростову» было очень важно начать побеждать, потому что серия из неудачных матчей затянулась. Поражение «Спартака» в очередной раз показывает, что команда очень нестабильна. Они могут обыграть в дерби ЦСКА, а следом проиграть «Ростову». И неважно, основной состав или нет — любой матч важен. Стабильности «Спартаку» не хватает», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2024
-
12:29
-
12:29
-
12:27
-
12:26
-
12:25
-
12:18
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:55
-
11:45
-
11:42
-
11:32
-
11:30
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
10:51
-
10:48
-
10:47
-
10:45
-
10:38
-
10:21
-
10:20
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:30