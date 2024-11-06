«ПСЖ» — «Атлетико»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и испанский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ПСЖ» набрал четыре очка в трёх стартовых турах и идёт на 23-м месте в турнирной таблице общего этапа. «Атлетико» с тремя очками — на 28-й строчке.