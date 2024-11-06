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Радченко: травма Латышонка — очень хороший шанс для Адамова в «Зените»

Радченко: травма Латышонка — очень хороший шанс для Адамова в «Зените»
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о травме голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка, полученной в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Латышонок очень здорово начал сезон, поэтому является потерей для «Зенита». С другой стороны, это очень хороший шанс для Адамова, если он хочет стать первым номером «Зенита». Это конкуренция», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Латышонок был заменён на 34-й минуте встречи. В нынешнем сезоне Латышонок принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль».

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