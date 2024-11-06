«Локомотив» договорился о продлении контракта с Батраковым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб договорился о пролонгации контракта с Алексеем Батраковым. Молодой лидер железнодорожников подпишет новое соглашение на улучшенных условиях.

«Продление контракта с Батраковым на улучшенных условиях? Какое-то время назад договорились», — приводит слова Нагорных интернет-портал «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что функционер не стал уточнять детали нового соглашения с Алексеем.

Напомним, 19-летний Батраков проводит дебютный полноценный сезон на взрослом уровне. Он стал одним из лидеров «Локомотива». За 18 матчей в составе команды он забил девять голов и отдал восемь результативных передач.