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«Локомотив» договорился о продлении контракта с Батраковым

«Локомотив» договорился о продлении контракта с Батраковым
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб договорился о пролонгации контракта с Алексеем Батраковым. Молодой лидер железнодорожников подпишет новое соглашение на улучшенных условиях.

«Продление контракта с Батраковым на улучшенных условиях? Какое-то время назад договорились», — приводит слова Нагорных интернет-портал «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что функционер не стал уточнять детали нового соглашения с Алексеем.

Напомним, 19-летний Батраков проводит дебютный полноценный сезон на взрослом уровне. Он стал одним из лидеров «Локомотива». За 18 матчей в составе команды он забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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