Антон Митрюшкин: благодаря фанатам ощущалось, что для «Локо» матч с «Динамо» был домашним
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Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26' 1:1 Маухуб – 28' 1:2 Пиняев – 52'
«Для нас каждая игра является важной. Кубок России — это тоже турнир, который мы хотим выиграть. Поэтому в каждой игре стараемся одержать победу. Состав определяет тренер, поэтому я рад, что принял участие в матче с «Динамо».
Спасибо нашим болельщикам. Ощущалось, что матч с «Динамо» был домашним благодаря классной атмосфере. Болельщики большие молодцы. Надеемся, что так будет и в матчах РПЛ», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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