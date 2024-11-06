Антон Митрюшкин: благодаря фанатам ощущалось, что для «Локо» матч с «Динамо» был домашним

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

«Для нас каждая игра является важной. Кубок России — это тоже турнир, который мы хотим выиграть. Поэтому в каждой игре стараемся одержать победу. Состав определяет тренер, поэтому я рад, что принял участие в матче с «Динамо».

Спасибо нашим болельщикам. Ощущалось, что матч с «Динамо» был домашним благодаря классной атмосфере. Болельщики большие молодцы. Надеемся, что так будет и в матчах РПЛ», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.