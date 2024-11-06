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Тошич: прощального ужина в ЦСКА не было — понимал, что не выдержу

Тошич: прощального ужина в ЦСКА не было — понимал, что не выдержу
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич объяснил, почему не стал устраивать прощальный ужин в армейской команде.

«Не было прощального ужина, я сразу собрал вещи. Просто знал, что не выдержу. Там были бы люди, с которыми мы играли семь лет: Игорь, братья, Игнаш, Дзага, Набабкин, Жора, Понтус, очень много футболистов. Мне было бы тяжело сдержать эмоции. Проще собрать вещи и уехать. Через месяц меня пригласили на игру с «Локомотивом», где мне организовали прощание с болельщиками. Было классно, спасибо клубу за это!» — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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