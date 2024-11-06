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Пименов дал прогноз на кубковый матч между «Зенитом» и «Ахматом»

Пименов дал прогноз на кубковый матч между «Зенитом» и «Ахматом»
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Бывший российский футболист Руслан Пименов заявил, что считает «Зенит» фаворитом в предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» настроен на столетие взять все Кубки, которые только можно. Поэтому «Зенит» — фаворит в этой игре. Да, «Ахмат» обыграл «Ростов», посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация, но им, кажется, не до Кубка», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоится сегодня, 6 ноября. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

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