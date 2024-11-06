Пименов дал прогноз на кубковый матч между «Зенитом» и «Ахматом»

Бывший российский футболист Руслан Пименов заявил, что считает «Зенит» фаворитом в предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом».

«Зенит» настроен на столетие взять все Кубки, которые только можно. Поэтому «Зенит» — фаворит в этой игре. Да, «Ахмат» обыграл «Ростов», посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация, но им, кажется, не до Кубка», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоится сегодня, 6 ноября. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.