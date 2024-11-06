Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тошич: вчера праздновал Новый год с друзьями, а сегодня в раздевалке с Роналду и Руни!

Тошич: вчера праздновал Новый год с друзьями, а сегодня в раздевалке с Роналду и Руни!
,
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич рассказал о первых впечатлениях после перехода в английский топ-клуб. Напомним, серб выступал за «красных дьяволов» ещё до перехода в московский ПФК ЦСКА.

— Ваши первые минуты возле «Олд Траффорд», в раздевалке — как в фильме?
— Я прилетел 1 января, 2-го утром была уже первая тренировка. Я очень нервничал. Вчера с друзьями сидел и праздновал Новый год, а сегодня я в раздевалке с Роналду, Гиггзом, Руни. Столько мировых звёзд… Мне понадобилось время, первые месяцы я чувствовал себя, будто упал с неба. Потом потихоньку прибавлял, — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Была мечта: сборная, «Партизан», «МЮ» — в 21 мог заканчивать!» Тошич в гостях у «Чемпа»
Эксклюзив
«Была мечта: сборная, «Партизан», «МЮ» — в 21 мог заканчивать!» Тошич в гостях у «Чемпа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android