Тошич: вчера праздновал Новый год с друзьями, а сегодня в раздевалке с Роналду и Руни!

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич рассказал о первых впечатлениях после перехода в английский топ-клуб. Напомним, серб выступал за «красных дьяволов» ещё до перехода в московский ПФК ЦСКА.

— Ваши первые минуты возле «Олд Траффорд», в раздевалке — как в фильме?

— Я прилетел 1 января, 2-го утром была уже первая тренировка. Я очень нервничал. Вчера с друзьями сидел и праздновал Новый год, а сегодня я в раздевалке с Роналду, Гиггзом, Руни. Столько мировых звёзд… Мне понадобилось время, первые месяцы я чувствовал себя, будто упал с неба. Потом потихоньку прибавлял, — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.