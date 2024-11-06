Червиченко — о Кордобе: в «Краснодаре» умеют работать со своими футболистами

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о продлении контракта нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Слишком громко сказано, что новый контракт Кордобы с «Краснодаром» станет ключевым фактором в борьбе за чемпионство. Но это правильное и своевременное решение. Естественно, это плюс, что такой мастер останется в РПЛ ещё на несколько лет. Тут всё позитивно и положительно. В «Краснодаре» умеют работать по поиску футболистов и со своими игроками. Чего нельзя сказать о другом клубе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».