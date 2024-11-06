Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко — о Кордобе: в «Краснодаре» умеют работать со своими футболистами

Червиченко — о Кордобе: в «Краснодаре» умеют работать со своими футболистами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о продлении контракта нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Слишком громко сказано, что новый контракт Кордобы с «Краснодаром» станет ключевым фактором в борьбе за чемпионство. Но это правильное и своевременное решение. Естественно, это плюс, что такой мастер останется в РПЛ ещё на несколько лет. Тут всё позитивно и положительно. В «Краснодаре» умеют работать по поиску футболистов и со своими игроками. Чего нельзя сказать о другом клубе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».

Материалы по теме
Лучший легионер в истории «Краснодара». Кордоба — уже номер один?
Рейтинг
Лучший легионер в истории «Краснодара». Кордоба — уже номер один?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android