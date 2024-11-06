Наир Тикнизян объяснил, почему отказался переходить в «Зенит»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём несостоявшемся переходе в «Зенит». По словам Тикнизяна, он завершил переговоры с сине-бело-голубыми, потому что не увидел для себя футбольных перспектив в санкт-петербургском клубе.

«Когда клуб договаривается по твоему трансферу, мне что предлагаете делать? Конечно, я тоже начинаю вести переговоры и понимать своё будущее в клубе, с которым договаривался «Локомотив». Когда я понял, что в «Зените» нет будущего с игровой точки зрения и футбольных перспектив, я вышел из этих переговоров. Мне давали очень хорошую зарплату: если бы я гнался за деньгами, как об этом многие писали, я бы согласился на первое предложение. Мне важно было понять, что на меня рассчитывают как на футболиста. Я не хотел идти по стопам Кругового. Дело не в деньгах. Извините, но в «Зените» за одни премиальные можно покупать однокомнатную квартиру каждый раз. Тут дело про футбол», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» пытался приобрести Наира Тикнизяна зимой этого года. Отмечалось, что стороны не смогли договориться о финансовой составляющей. Ранее Наир рассказывал, что готов покинуть «Локомотив» ради перехода в европейский клуб. Тикнизяну 25 лет, он выступает на позиции левого крайнего защитника и полузащитника. Авторитетный интернет-портал TRansfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Армении в € 6,5 млн. Действующий контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.