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Кечинов: «Зенит» уже присмотрелся к Батракову, «Локо» грамотно переписал с ним контракт

Кечинов: «Зенит» уже присмотрелся к Батракову, «Локо» грамотно переписал с ним контракт
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. Ранее появилась информация, что железнодорожники договорились с хавбеком о новом контракте.

«Переподписание контракта Батракова — правильное решение со стороны руководства «Локомотива». Думаю, «Зенит» уже присмотрелся к нему, поэтому всё правильно сделано. Если кто-то захочет его приобрести, а «Локомотив» будет нуждаться в финансах — будет уже приличная сумма, чтобы его выкупить. Абсолютно грамотное решение «Локомотива», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 19-летний Батраков проводит дебютный полноценный сезон на взрослом уровне. Он стал одним из лидеров «Локомотива». За 18 матчей в составе команды он забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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