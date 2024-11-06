«Урал» объявил об увольнении главного тренера

«Урал» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Данное решение прокомментировал президент «Урала» Григорий Иванов. Он поблагодарил специалиста, однако подчеркнул неудовлетворительные результаты команды под его руководством.

«Хочу сказать спасибо Евгению Геннадьевичу. Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга наша команда занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».