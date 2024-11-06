Радченко: «Ахмат» даст бой «Зениту» и приложит все усилия, чтобы пройти дальше в Кубке

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и «Ахматом».

«Конечно, «Зенит» — фаворит в кубковом матче с «Ахматом». У «Зенита» год столетия клуба, поэтому стоят самые высокие задачи. Футболисты и тренерский штаб питерской команды прекрасно понимают, что нельзя расслабляться ни с каким соперником.

Конечно, хорошее выступление «Ахмата» в Кубке России может повлиять на игру в предстоящем матче. Грозненцы дадут бой «Зениту» и приложат все усилия, чтобы дойти как можно дальше в Кубке. Думаю, «Ахмат» на этот матч выйдет без какой-либо серьёзной ротации», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.