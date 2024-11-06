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Радченко: «Ахмат» даст бой «Зениту» и приложит все усилия, чтобы пройти дальше в Кубке

Радченко: «Ахмат» даст бой «Зениту» и приложит все усилия, чтобы пройти дальше в Кубке
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и «Ахматом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
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П1
X
П2

«Конечно, «Зенит» — фаворит в кубковом матче с «Ахматом». У «Зенита» год столетия клуба, поэтому стоят самые высокие задачи. Футболисты и тренерский штаб питерской команды прекрасно понимают, что нельзя расслабляться ни с каким соперником.

Конечно, хорошее выступление «Ахмата» в Кубке России может повлиять на игру в предстоящем матче. Грозненцы дадут бой «Зениту» и приложат все усилия, чтобы дойти как можно дальше в Кубке. Думаю, «Ахмат» на этот матч выйдет без какой-либо серьёзной ротации», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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