34-летний Олег Шатов назначен главным тренером «Урала»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Олег Шатов назначен на пост главного тренера «Урала», сообщил официальный сайт клуба. Он выступал за екатеринбургский клуб в бытность футболистом, а позже входил в тренерский штаб команды в роли ассистента.

«Исполнять обязанности главного тренера станет Олег Шатов. Наш земляк, уроженец Нижнего Тагила в своё время провёл за «Урал» более 130 игр, а с лета этого года входил в штаб Евгения Аверьянова в качестве помощника. Желаем Олегу Александровичу успехов в новой для себя роли!» — написала пресс-служба клуба.

Ранее сегодня стало известно, что «Урал» уволил Евгения Аверьянова.