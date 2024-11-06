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Зоран Тошич: если бы не Видич, в «МЮ» меня бы не замечали — был бы маленьким сербом

Зоран Тошич: если бы не Видич, в «МЮ» меня бы не замечали — был бы маленьким сербом
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич рассказал о влиянии Неманьи Видича на свою карьеру в Англии.

«Видич был для меня как старший брат, и я очень рад, что была возможность поработать с ним. Неманья очень мне помог. Когда я приехал, он уже был одним из ведущих игроков, возможно, даже уже был капитаном. Я старался всегда быть рядом с ним, повторять за ним. Можно сказать, что, если бы не он, никто бы меня не замечал. Да, я каждый день тренировался с командой, но благодаря Видичу на меня смотрели серьёзно. Если бы его не было, я был бы каким-то маленьким сербом. Не знаю, как бы всё получилось. Меня уважали, потому что Неманья очень помог», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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