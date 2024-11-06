«Интер» — «Арсенал»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что обе команды за предыдущие три тура набрали по семь очков. «Интер» идёт на восьмом месте в турнирной таблице общего этапа, «Арсенал» — на девятой строчке.