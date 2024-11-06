«Я не в том положении, чтобы выпендриваться». Дзюба заявил, что хочет в сборную России

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России. 36-летний форвард признался, что готов поехать на матчи с любыми соперниками — даже с Брунеем и Сирией. Он признался, что больше всего в футболе скучает по выступлениям за национальную команду.

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной. Согласился бы сыграть с Брунеем и Сирией? Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, сборная России проведёт матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Игра с Сирией запланирована на 19 ноябре в Волгограде.